Владимир Минеев приостановил спортивную карьеру

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил о приостановке спортивной карьеры. Ранее он сообщил, что ожидает распределения в воинскую часть для последующей отправки в зону специальной военной операции на Украине.
«Да, на данный момент моя карьера ставится на паузу. Будет ли у меня дополнительная подготовка перед отправкой на специальную военную операцию? Да, как и у всех добровольцев. Пройду учебку, как и все. Надо же навыки вспоминать свои, учиться чему-то новому», — приводит слова Минеева ТАСС.
Владимир Минеев в своём последнем поединке одержал уверенную победу над Фернандо Родригесом нокаутом в третьем раунде. Бой проходил по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Исполнение гимна перед боем Владимира Минеева.
- 4 декабря 2022
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