Корешков рассказал о травме Шлеменко, полученной перед боем с Исмаиловым
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Российский боец Bellator Андрей Корешков, помогавший одноклубнику Александру Шлеменко готовиться к поединку с Магомедом Исмаиловым, который состоялся вчера, 3 декабря, в Екатеринбурге, сообщил, что он получил перелом носа перед выступлением.
Напомним, Исмаилов победил единогласным решением. Судьи отдали ему предпочтение на карточках в каждом из пяти раундов.
«На самом деле, конечно, времени на подготовку было мало. Плюс не к месту была его травма – перелом носа, который опять случился в бою. Времени, честно сказать, было маловато. Единственное, что успокаивает — для Маги это тоже была неожиданность. Мага тоже был после боя. В принципе они были в равных условиях», – приводит слова бойца издание «РБ Спорт».
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