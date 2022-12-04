«Нокаутирую его к чёрту». Полутяжеловес UFC предостерёг Перейру от смены дивизиона

Рейтинговый американский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Джамал Хилл отреагировал на слух, что действующий чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра может перейти в новый дивизион.

«Единственное, из-за чего я думаю о нём, что интересует меня, так это его возможный переход. Давай, парень. Я хочу испытать это на себе.

Я был на UFC 281 и смотрел бой живьём. Уважение Исраэлю [Адесанье], но я нокаутирую Перейру к чёрту. Занимайся своими делами в среднем весе, чувак. Ты можешь прийти на мой задний двор, но я не собираюсь с этим мириться», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Джеймс Линча.

Ранее экс-чемпион UFC польский ветеран Ян Блахович объяснил, почему Адесанья не победит Перейру в реванше.