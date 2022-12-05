Царукян рассказал, какой урок вынес из проигрыша Гамроту

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC россиянин Арман Царукян высказался о поражении в бою с поляком Матеушем Гамротом, который состоялся в июне на турнире UFC on ESPN 38. Напомним, Гамрот победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.

«Я считаю, что победил в своём последнем бою против Гамрота. Это моё мнение. Он отличается от [Дамира] Исмагулова, больше борется, ему это нравится.

Какой урок я вынес из боя с Гамротом? Мне нужно больше работать над выносливостью и защитой от тейкдаунов. Я не тренировал защиту от борьбы со времён своего первого поединка в UFC. Я борол всех своих соперников. Теперь же я учусь защищаться от вольной борьбы», – сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.