646 ударов на двоих. Как выглядит статистика поединка Шлеменко vs Исмаилов

В субботу, 3 декабря, в Екатеринбурге прошёл один из самых громких турниров RCC за всю историю лиги. В главном поединке шоу сошлись Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. Бой прошёл все пять раундов и закончился победой Лысого хищника со счётом 50:44.



RCC и поставщик данных BD-Sport проанализировали бой и собрали полную статистику всех активных действий со стороны бойцов.



Общее количество ударов / Общее количество ударов в цель (по раундам)

Шлеменко: 295/125 (32/14, 47/19, 66/30, 63/29, 88/33), точность 42,37%

Исмаилов: 351/166 (51/32, 66/36, 59/25, 92/42, 88/30), точность 47,29%



Удары руками / Удары руками в цель (по раундам)

Шлеменко: 212/157 (19/9, 34/10, 50/16, 39/13, 70/16), точность 30,19%

Исмаилов: 335/157 (48/30, 64/35, 55/22, 86/40, 82/30), точность 46,87%



Удары локтями / Удары локтями в цель (по раундам)

Шлеменко: 1/1 (0/0, 0/0, 1/1, 0/0, 0/0), точность 100%

Исмаилов: 1/1 (0/0, 0/0, 0/0, 1/1, 0/0), точность 100%



Удары коленями / Удары коленями в цель (по раундам)

Шлеменко: 1/1 (1/1, 0/0, 0/0, 0/0, 0/0), точность 66,67%

Исмаилов: 1/1 (1/1, 0/0, 0/0, 0/0, 0/0), точность 100%



Удары ногами / Удары ногами в цель (по раундам)

Шлеменко: 67/50 (10/4, 11/7, 15/13, 17/13, 14/13), точность 66,67%

Исмаилов: 14/7 (2/1, 2/1, 3/2, 6/3, 1/0), точность 50%



Тейкдауны

Шлеменко: 0/0 (0/0, 0/0, 0/0, 0/0, 0/0)

Исмаилов: 8/3 (1/1, 3/1, 1/1, 1/0, 2/0)

Напомним, после боя Исмаилов заявил, что реванша не будет.

Забавный момент при весогонке Исмаилова