«Надо идти в политику». Шлеменко пора заканчивать — остался только характер

Бой Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко на RCC 13 стал настоящим украшением турнира. Пять раундов яркой рубки, в которой намного предпочтительнее выглядел Лысый хищник, одержавший максимально уверенную победу решением судей (50-44, 50-44, 50-44). При этом Мага вовсе не использовал свой главный козырь — борцовские умения, смело решив переиграть Шторма на его поле. И Александр не сумел противостоять Исмаилову, хотя и выдержал все пять раундов, ни разу не упав в полноценный нокдаун.

Что же показал сам Шлеменко? Прежде всего крепкую челюсть и мужской характер. Александр принял множество жёстких ударов в голову, но даже не думал падать или сдаваться. Несколько раз у Шторма зашли неплохие бэкфисты, хотя потом ветеран слишком концентрировался именно на этом ударе — Мага привык и стал легко уворачиваться. Порой Шлеменко хорошо подключал лоу-кики, поначалу достойно защищался и в целом выдержал дистанцию длиной в пять раундов. На этом успехи Александра заканчиваются.

Главный факт — Шторм тотально уступил в стойке бойцу, который не является базовым ударником. Исмаилов оказался быстрее, сильнее и разнообразнее. Ещё несколько лет назад в это было бы невозможно поверить: когда Шлеменко блистал в Bellator, многие считали его одним из лучших ударников мира. А тут после второго раунда удары Александра стали настолько медленными, что Мага практически перестал получать серьёзный урон. При этом защита Шторма работала только в глухой стойке, в остальных случаях ветеран неизменно пропускал. Неудивительно, что Шлеменко раскритиковал маститый Сергей Харитонов.

Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов Фото: RCС

«В идеале это был последний бой в карьере Шлеменко. Он может, конечно, найти себе кого-то, чтобы выиграть и уйти победителем, но в этом бою не увидел ничего, что осталось от прежнего Шлеменко. Я разочаровался. Думал, чем больше раундов, тем лучше для Александра, а оказалось… ни фига.



Владимир Минеев очень чётко показал, как нужно работать с Магомедом Исмаиловым. Из этого боя Александр не вынес никаких уроков для себя, просто продержался на характере. Реванш? Хотят заработать денег, и люди посмотрят их бой в очередной раз. Думаю, надо завершать карьеру и, как он сам говорит, идти в политику. Хочешь — иди, не надо заниматься и там, и тут», — приводит слова Харитонова Sport24.

Заметно, что Харитонов недолюбливает Шторма, но в словах Сергея кроется истина. Шлеменко действительно отработал только на морально-волевых, навыков уже не хватает. И дело не только в блестящем Исмаилове, ведь Александр не может победить на протяжении трёх боёв подряд — нокаут от Александра Илича, максимально спорная ничья с Клебером Соузой и поражение от Исмаилова. Да и победа над Артуром Гусейновым получилась блëклой. Шторм неизменно выглядел плохо, видимо, возраст начинает сказываться. И, конечно, изношенность организма — ведь у Шлеменко под 80 профессиональных боёв!



Поэтому хочется увидеть, как Александр завершает славную карьеру. Возможно, ему стоит провести ещё один поединок: подобрать соперника попроще, чтобы уйти красиво. Шлеменко точно будет чем заняться, учитывая огромное количество общественных инициатив, в которых он принимает участие. Не хочется, чтобы Шторм продолжал растрачивать остатки здоровья в таких тяжёлых боях, как с Исмаиловым. Пусть лучше с новыми силами помогает родному Омску, для которого Шлеменко уже сделал так много.