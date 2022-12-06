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«На прогулке». Пётр Ян показал фото с женой и детьми с отдыха в Дубае

«На прогулке». Пётр Ян показал фото с женой и детьми с отдыха в Дубае
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Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками семейной фотографией. Снимок был сделан в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

«На прогулке. Family time», — написал Пётр.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Напомним, Пётр в последнем бою встречался с представителем США Шоном О’Мэлли. Их поединок был третьим по значимости поединком на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ). Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось раздельным решением судей в пользу американского спортсмена. После боя появились слухи, что Ян может покинуть UFC.

Пётр Ян продемонстрировал, как тренируется с сыновьями:

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