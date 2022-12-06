«На прогулке». Пётр Ян показал фото с женой и детьми с отдыха в Дубае
Поделиться
Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками семейной фотографией. Снимок был сделан в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).
«На прогулке. Family time», — написал Пётр.
Фото: Из личного архива Петра Яна
Напомним, Пётр в последнем бою встречался с представителем США Шоном О’Мэлли. Их поединок был третьим по значимости поединком на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ). Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось раздельным решением судей в пользу американского спортсмена. После боя появились слухи, что Ян может покинуть UFC.
Пётр Ян продемонстрировал, как тренируется с сыновьями:
Комментарии
- 6 декабря 2022
-
16:21
-
15:53
-
15:11
-
14:53
-
14:46
-
13:46
-
13:02
-
11:37
-
11:27
-
11:03
-
10:32
-
09:58
-
09:53
-
08:29
-
00:50
-
00:38
- 5 декабря 2022
-
23:51
-
23:33
-
22:59
-
22:43
-
22:06
-
20:59
-
20:50
-
20:40
-
20:05
-
19:54
-
19:01
-
18:46
-
18:09
-
17:31
-
16:49
-
16:29
-
15:51
-
15:04
-
15:00
Партнерский контент