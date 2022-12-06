Марат Балаев примет участие в турнире ARENA Fighting

20 декабря в ГЛАВCLUB состоится турнир промоушена ARENA Fighting. Организаторы подготовили для всех фанатов единоборств интереснейшие противостояния профессиональных спортсменов и звёзд мира поп-ММА.

В главном бою вечера встретятся звезда поп-ММА Амирхан Оев и легенда смешанных единоборств Марат «Мотиватор» Балаев.

Помимо этого, на турнире ARENA Fighting состоится бой, вышедший за рамки YouTube, Марат Исаев сразится с Шамилем Галимовым. Победитель боя заберёт первый пояс промоушена ARENA.

Кроме российских спортсменов, в турнире примут участие бойцы из Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Киргизии и других стран.

Мощнейший заряд энергии и отличное зрелище гарантированы!

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом турнира:

Ашот Овсепян — Микаел Дзейтов

Токтоболот Уулу Таштанбек — Мухаммад Абдулхаликов

Тимурлан Пирматов — Шовхал Чурчаев

Максим Соловьёв – Дауд Даудов

Сослан Багаев — Дени Умаханов

Шамиль Магомедов — Асан Султанов

Олег Климов — Джафар Рабимов

Мурад Исалов — Евгений Конанухин

Марат Исаев — Шамиль Галимов

Амирхан Оев — Марат «Мотиватор» Балаев

Билеты можно будет приобрести на сервисе «Чемпионат.Билеты».

Какие важные правила нужно соблюдать новичкам в единоборствах: