Марат Балаев примет участие в турнире ARENA Fighting

20 декабря в ГЛАВCLUB состоится турнир промоушена ARENA Fighting. Организаторы подготовили для всех фанатов единоборств интереснейшие противостояния профессиональных спортсменов и звёзд мира поп-ММА.
В главном бою вечера встретятся звезда поп-ММА Амирхан Оев и легенда смешанных единоборств Марат «Мотиватор» Балаев.
Помимо этого, на турнире ARENA Fighting состоится бой, вышедший за рамки YouTube, Марат Исаев сразится с Шамилем Галимовым. Победитель боя заберёт первый пояс промоушена ARENA.
Кроме российских спортсменов, в турнире примут участие бойцы из Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Киргизии и других стран.
Мощнейший заряд энергии и отличное зрелище гарантированы!
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом турнира:
Ашот Овсепян — Микаел Дзейтов
Токтоболот Уулу Таштанбек — Мухаммад Абдулхаликов
Тимурлан Пирматов — Шовхал Чурчаев
Максим Соловьёв – Дауд Даудов
Сослан Багаев — Дени Умаханов
Шамиль Магомедов — Асан Султанов
Олег Климов — Джафар Рабимов
Мурад Исалов — Евгений Конанухин
Марат Исаев — Шамиль Галимов
Амирхан Оев — Марат «Мотиватор» Балаев
Билеты можно будет приобрести на сервисе «Чемпионат.Билеты».
Какие важные правила нужно соблюдать новичкам в единоборствах:
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