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Марат Балаев примет участие в турнире ARENA Fighting

Марат Балаев примет участие в турнире ARENA Fighting
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20 декабря в ГЛАВCLUB состоится турнир промоушена ARENA Fighting. Организаторы подготовили для всех фанатов единоборств интереснейшие противостояния профессиональных спортсменов и звёзд мира поп-ММА.

В главном бою вечера встретятся звезда поп-ММА Амирхан Оев и легенда смешанных единоборств Марат «Мотиватор» Балаев.

Помимо этого, на турнире ARENA Fighting состоится бой, вышедший за рамки YouTube, Марат Исаев сразится с Шамилем Галимовым. Победитель боя заберёт первый пояс промоушена ARENA.

Кроме российских спортсменов, в турнире примут участие бойцы из Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Киргизии и других стран.

Мощнейший заряд энергии и отличное зрелище гарантированы!

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом турнира:

Ашот Овсепян — Микаел Дзейтов
Токтоболот Уулу Таштанбек — Мухаммад Абдулхаликов
Тимурлан Пирматов — Шовхал Чурчаев
Максим Соловьёв – Дауд Даудов
Сослан Багаев — Дени Умаханов
Шамиль Магомедов — Асан Султанов
Олег Климов — Джафар Рабимов
Мурад Исалов — Евгений Конанухин
Марат Исаев — Шамиль Галимов
Амирхан Оев — Марат «Мотиватор» Балаев

Билеты можно будет приобрести на сервисе «Чемпионат.Билеты».

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Какие важные правила нужно соблюдать новичкам в единоборствах:

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