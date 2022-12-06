Вэйли Чжан выразила заинтересованность в поединке с Шевченко

Китаянка Вэйли Чжан, действующая чемпионка UFC в женском минимальном весе заявила, что готова к титульному поединку с Валентиной Шевченко, которая является обладателем чемпионского пояса в наилегчайшем дивизионе.
«Мы бы выдали классный бой. Я думала об этом ещё несколько лет назад. Однажды мы с ней в любом случае пересечёмся в октагоне, между нашими весовыми категориями не такая большая разница. Не знаю, могу ли я отобрать у неё чемпионский пояс, но битва точно будет. Вне зависимости от результата будет классно», — цитирует Чжан MMAFighting.
В своём последнем поединке Валентина Шевченко одержала победу над бразильянкой Тайлой Сантос раздельным решением судей.
Вэйли Чжан, в свою очередь, в последнем бою досрочно выиграла у Карлы Эспарзы и стала чемпионкой в минимальном весе.
- 6 декабря 2022
-
21:09
-
20:18
-
19:41
-
19:21
-
18:44
-
18:36
-
18:03
-
18:00
-
16:43
-
16:21
-
15:53
-
15:11
-
14:53
-
14:46
-
13:46
-
13:02
-
11:37
-
11:27
-
11:03
-
10:32
-
09:58
-
09:53
-
08:29
-
00:50
-
00:38
- 5 декабря 2022
-
23:51
-
23:33
-
22:59
-
22:43
-
22:06
-
20:59
-
20:50
-
20:40
-
20:05
-
19:54