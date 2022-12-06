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Вэйли Чжан выразила заинтересованность в поединке с Шевченко

Вэйли Чжан выразила заинтересованность в поединке с Шевченко
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Китаянка Вэйли Чжан, действующая чемпионка UFC в женском минимальном весе заявила, что готова к титульному поединку с Валентиной Шевченко, которая является обладателем чемпионского пояса в наилегчайшем дивизионе.

«Мы бы выдали классный бой. Я думала об этом ещё несколько лет назад. Однажды мы с ней в любом случае пересечёмся в октагоне, между нашими весовыми категориями не такая большая разница. Не знаю, могу ли я отобрать у неё чемпионский пояс, но битва точно будет. Вне зависимости от результата будет классно», — цитирует Чжан MMAFighting.

В своём последнем поединке Валентина Шевченко одержала победу над бразильянкой Тайлой Сантос раздельным решением судей.

Вэйли Чжан, в свою очередь, в последнем бою досрочно выиграла у Карлы Эспарзы и стала чемпионкой в минимальном весе.

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