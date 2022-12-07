Иржи Прохазка назвал сроки возвращения после травмы

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка высказался о сроках возвращения после травмы плеча. Напомним, Прохазка снялся с выступления на турнире UFC 282, который состоится на этих выходных в Лас-Вегасе (США), и освободил титул.
«Меня немного напугали… сказав, что восстановление займёт от девяти месяцев до года. Посоветовавшись с другими хирургами, я решил, что до следующего поединка осталось не более полугода. В худшем случае семь месяцев», – сказал боец в интервью изданию idnes.cz.
Напомним, Прохазка стал чемпионом организации в июне на UFC 275, «задушив» в пятом раунде бразильского ветерана Гловера Тейшейру. Вакантный же титул разыграют россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович, чей поединок возглавит турнир UFC 282.
Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу
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