Иржи Прохазка назвал сроки возвращения после травмы

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка высказался о сроках возвращения после травмы плеча. Напомним, Прохазка снялся с выступления на турнире UFC 282, который состоится на этих выходных в Лас-Вегасе (США), и освободил титул.

«Меня немного напугали… сказав, что восстановление займёт от девяти месяцев до года. Посоветовавшись с другими хирургами, я решил, что до следующего поединка осталось не более полугода. В худшем случае семь месяцев», – сказал боец в интервью изданию idnes.cz.

Напомним, Прохазка стал чемпионом организации в июне на UFC 275, «задушив» в пятом раунде бразильского ветерана Гловера Тейшейру. Вакантный же титул разыграют россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович, чей поединок возглавит турнир UFC 282.

Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу