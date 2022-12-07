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Боб Арум объяснил, почему Бетербиев является историческим бойцом для полутяжёлого веса

Боб Арум объяснил, почему Бетербиев является историческим бойцом для полутяжёлого веса
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Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева (18-0, 18 KO), объяснил, почему россиянин является историческим бойцом для дивизиона.

«Правда заключается в том, что я никогда не видел полутяжеловеса, бьющего настолько сильно, как этот парень. Никогда не видел настолько сотрясающей мощи от бойца этой весовой категории. [Джон] Конте мог ударить, как и Боб Фостер. Но я никогда не видел ничего подобного», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Напомним, 28 января в Лондоне российский чемпион проведёт обязательную защиту против британца Энтони Ярда (23-2, 22 KO). Предстоящее выступление станет для 37-летнего Бетербиева восьмым чемпионским поединком в карьере.

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