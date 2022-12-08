Блахович назвал желаемого соперника в случае победы над Анкалаевым
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) польский ветеран Ян Блахович сообщил, с кем бы хотел сразиться в случае победы над россиянином Магомедом Анкалаевым, поединок с которым состоится на этих выходных в Лас-Вегасе (США).
«Единственный реванш, который я действительно хотел бы заполучить, это реванш с Гловером Тейшейрой, потому что я не был доволен тем, как всё получилось. Имеем то, что имеем, но это был единственный поединок, в котором я не выступил так, как мог и хотел», – приводит слова бойца издание Yahoo Sports.
Напомним, поединок Блаховича и Тейшейры состоялся в октябре 2021 года на UFC 267. Бразилец победил удушающим приёмом во втором раунде.
UFC 282: Анкалаев – Блахович. Ещё один пояс отправится в Россию?
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