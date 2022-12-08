Магомед Анкалаев — Ян Блахович: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 10 на 11 декабря на арене T-Mobile в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 282, главным событием которого станет поединок между российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем за чемпионский пояс в полутяжёлом весе.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию поединка. В России турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция основного карда начнётся в 6:00 мск. Кроме того, турнир можно будет посмотреть на телеканале «Матч Боец» и UFC Fight Pass.
Поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем изначально носил статус претендентского, но потом чешский боец Иржи Прохазка получил серьёзную травму плеча и отказался от пояса. Таким образом, Анкалаев и Блахович встретятся в бою за вакантный титул.
Напомним, Магомед Анкалаев сейчас идёт на серии из девяти побед в UFC.
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