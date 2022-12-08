Промоутер Усика назвал возможную дату и место проведения его боя с Тайсоном Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри и и чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF, украинец Александр Усик почти согласовали очный бой. Об этом рассказал менеджер Усика Эгис Климас.
«Мы вели переговоры ещё до боя Тайсона с Чисорой, поэтому и пришли на их поединок. Сейчас процесс уже почти закончен, нам не о чем больше говорить. Два тяжеловеса, лучшие на сегодняшний день, поединок за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе — вот что нужно болельщикам. Потенциальная дата и место проведения боя? Скорее всего, поединок состоится не позднее 4 марта и, скорее всего, пройдёт на Ближнем Востоке. Но во время сегодняшнего разговора я слышал, что есть и другие варианты, например, Лондон. Ещё Катар. Однако, скорее всего, мы будем нацелены на Саудовскую Аравию, потому что они очень заинтересованы в этом бою. Саудовская Аравия любит Усика», — приводит слова Климаса talkSport.
Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам:
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