Британский боксёр Фьюри высказался об Уэйне Руни после его слов в свой адрес

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри высказался о соотечественнике, бывшем нападающем «Манчестер Юнайтед» Уэйне Руни. Ранее Уэйн высказал мнение, что Тайсону следует присвоить рыцарский титул.



«Уэйн Руни — настоящая легенда. Я вырос, наблюдая за его выступлениями за сборную Англии и «Манчестер Юнайтед». Здорово было услышать от него такие слова. Он большой фанат бокса, тоже из боксёрской семьи. Так что, надеюсь, когда-нибудь в будущем у нас будет небольшой спарринг. Мне нужен кто-то поменьше, чтобы подготовиться к Усику», — приводит слова Фьюри talkSPORT.

В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула против 38-летнего соотечественника Дерека Чисоры. Поединок был завершён в 10-м раунде — судья остановил поединок, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала: