Британский боксёр Фьюри высказался об Уэйне Руни после его слов в свой адрес

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри высказался о соотечественнике, бывшем нападающем «Манчестер Юнайтед» Уэйне Руни. Ранее Уэйн высказал мнение, что Тайсону следует присвоить рыцарский титул.
«Уэйн Руни — настоящая легенда. Я вырос, наблюдая за его выступлениями за сборную Англии и «Манчестер Юнайтед». Здорово было услышать от него такие слова. Он большой фанат бокса, тоже из боксёрской семьи. Так что, надеюсь, когда-нибудь в будущем у нас будет небольшой спарринг. Мне нужен кто-то поменьше, чтобы подготовиться к Усику», — приводит слова Фьюри talkSPORT.
В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула против 38-летнего соотечественника Дерека Чисоры. Поединок был завершён в 10-м раунде — судья остановил поединок, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.
Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала:
- 8 декабря 2022
-
23:03
-
22:30
-
21:45
-
20:37
-
19:32
-
18:50
-
17:57
-
17:01
-
15:40
-
15:22
-
15:08
-
14:35
-
13:59
-
13:52
-
13:49
-
13:48
-
12:56
-
12:41
-
12:35
-
12:19
-
12:05
-
11:35
-
11:28
-
10:40
-
09:53
-
09:46
-
09:41
-
00:50
-
00:22
-
00:06
- 7 декабря 2022
-
23:54
-
23:39
-
23:07
-
22:07
-
21:48