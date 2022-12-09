Утверждены даты и место боя Тим Цзю – Джермалл Чарло
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Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю (21-0, 15 KO) проведёт поединок с представителем США Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO) 28 января. Чарло является абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе. Бой состоится в Лас-Вегасе. Об этом у себя в соцсетях рассказал авторитетный журналист Майкл Бенсон. По его словам, дата и место утверждены официально и окончательно.
Напомним, Джермелл объединил титулы WBC, WBA, IBF и WBO в середине мая, когда в 10-м раунде отправил в нокаут представителя Аргентины Брайана Кастаньо, нанеся ему первое поражение в карьере. Цзю в конце марта одолел единогласным решением судей американца Террелла Гуше.
Олдскульная тренировка Тимофея Цзю:
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