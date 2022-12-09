Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Утверждены даты и место боя Тим Цзю – Джермалл Чарло

Утверждены даты и место боя Тим Цзю – Джермалл Чарло
Комментарии

Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю (21-0, 15 KO) проведёт поединок с представителем США Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO) 28 января. Чарло является абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе. Бой состоится в Лас-Вегасе. Об этом у себя в соцсетях рассказал авторитетный журналист Майкл Бенсон. По его словам, дата и место утверждены официально и окончательно.

Напомним, Джермелл объединил титулы WBC, WBA, IBF и WBO в середине мая, когда в 10-м раунде отправил в нокаут представителя Аргентины Брайана Кастаньо, нанеся ему первое поражение в карьере. Цзю в конце марта одолел единогласным решением судей американца Террелла Гуше.

Олдскульная тренировка Тимофея Цзю:

Цзю от Магомеда не убежит. Звезде российского бокса нужно разбить парня с 31 нокаутом Цзю от Магомеда не убежит. Звезде российского бокса нужно разбить парня с 31 нокаутом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022