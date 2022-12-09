Чендлер двумя словами описал возможный бой с Макгрегором

Известный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал общее фото с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, где они стоят напротив друг друга.



«Огромный фейерверк», – подписал снимок Чендлер.



В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Ирландец не проводил поединки после того, как на турнире UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Чендлер провёл 31 бой, одержав 23 победы (11 нокаутом) и потерпев восемь поражений.

Конор Макгрегор продемонстрировал, как работает на груше на голых кулаках: