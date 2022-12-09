Пимблетт: Оливейра финишировал Гордона в первом раунде, я должен сделать то же самое

Британский боец смешанных единоборств, звёздный проспект UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт высказался о предстоящем поединке с американцем Джаредом Гордоном, который дрался со многими лидерами дивизиона, включая бразильца Чарльза Оливейру.
«Я отличаюсь всем от его оппонентов. Он бился с Чарльзом и тот финишировал его в первом раунде. Я стремлюсь стать чемпионом, так что я должен сделать тоже самое. В ином случае я буду разочарован. Но к бою со мной невозможно подготовиться, невозможно найти спарринг-партнёра, который будет биться как я. У меня странная борьба, странное джиу-джитсу. И вообще, я странный типчик. Если ты сам не веришь в себя, никто в тебя не поверит», — сказал Пимблетт на пресс-конференции.
Бой Пимблетт — Гордон состоится 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США).
Топурия и Пимблетт устроили драку в отеле.
- 9 декабря 2022
-
10:01
-
09:49
-
09:30
-
09:26
-
08:52
-
08:44
-
08:21
-
06:32
-
06:16
-
01:08
-
01:06
-
00:44
-
00:22
- 8 декабря 2022
-
23:57
-
23:03
-
22:30
-
21:45
-
20:37
-
19:32
-
18:50
-
17:57
-
17:01
-
15:40
-
15:22
-
15:08
-
14:35
-
13:59
-
13:52
-
13:49
-
13:48
-
12:56
-
12:41
-
12:35
-
12:19
-
12:05