Пимблетт: Оливейра финишировал Гордона в первом раунде, я должен сделать то же самое

Британский боец смешанных единоборств, звёздный проспект UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт высказался о предстоящем поединке с американцем Джаредом Гордоном, который дрался со многими лидерами дивизиона, включая бразильца Чарльза Оливейру.

«Я отличаюсь всем от его оппонентов. Он бился с Чарльзом и тот финишировал его в первом раунде. Я стремлюсь стать чемпионом, так что я должен сделать тоже самое. В ином случае я буду разочарован. Но к бою со мной невозможно подготовиться, невозможно найти спарринг-партнёра, который будет биться как я. У меня странная борьба, странное джиу-джитсу. И вообще, я странный типчик. Если ты сам не веришь в себя, никто в тебя не поверит», — сказал Пимблетт на пресс-конференции.

Бой Пимблетт — Гордон состоится 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США).

Топурия и Пимблетт устроили драку в отеле.