Тим Цзю: Чарло говорит, что нокаутирует меня через пару раундов. Этого не произойдёт

Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю (21-0, 15 KO) признался, что его не беспокоит давление, которое на него оказывает абсолютный чемпион дивизиона американец Джермалл Чарло (35-1-1, 19 KO) в ходе подготовки к поединку, который состоится 28 января в Лас-Вегасе (США).
«Все его выходки останутся в прошлом. Мне нечего терять. Я не чувствую никакого давления. Это он сам на себя давит… Говорит, что нокаутирует меня через пару раундов, но я знаю, что этого не произойдёт», — приводит слова Цзю BoxingScene.
Также Цзю сомневается, что захочет наладить с Чарло дружеские отношения.
«Я не собираюсь звонить ему и говорить: «Давай выпьем кофе». Мы две совершенно разные личности, мы не являемся приятелями. Возможно, мы никогда не станем друзьями, но я уважаю его как бойца», — добавил Цзю.
Тим Цзю поделился видео, на котором поймал 4 подброшенные монеты.
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