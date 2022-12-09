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Пимблетт — Топурии: ты известен как парень с антисептиком, маленькая дворняжка!

Пимблетт — Топурии: ты известен как парень с антисептиком, маленькая дворняжка!
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Британский боец смешанных единоборств, звёздный проспект UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт высказался о грузине Илии Топурии, с которым у него в марте этого года произошла стычка.

Пимблетт и Топурия проведут свои поединки 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США).

«Он одержим мной. Всю неделю он не переставал писать обо мне в «Твиттере». Ему нужно разобраться со своей жизнью. Этот маленький бездельник не имеет никакого веса. Я не видел его всю эту неделю. UFC разлучили нас. Потому что, когда мы сошлись в предыдущий раз лицом к лицу, ему в голову прилетела бутылка с дезинфицирующим средством для рук. Ты известен как парень с дезинфицирующим средством для рук, маленькая дворняжка!» — приводит слова Пимблетта TalkSPORT.

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