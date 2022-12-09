Белал Мухаммад заявил, что подписал контракт на бой с Леоном Эдвардсом

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад заявил, что подписал контракт на поединок с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.



«Я подписал контракт, теперь просто жду Леона», — написал Мухаммад на своей странице в одной из социальной сетей.



Эдвардс, в свою очередь, отказался от боя: «Заткнись, ты не получишь титульный бой».



В августе этого года в рамках главного события турнира UFC 278 Леон Эдвардс нокаутировал в пятом раунде Камару Усмана и стал чемпионом UFC в полусреднем весе. Сообщалось, что в начале следующего года соперники проведут бой-реванш.



Белал Мухаммад в своём последнем поединке одержал победу техническим нокаутом над Шоном Брэди, нанеся тому первое поражение в профессиональных смешанных единоборствах.

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