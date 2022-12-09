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Тайсон Фьюри рекомендовал Чисоре завершить профессиональную карьеру

Тайсон Фьюри рекомендовал Чисоре завершить профессиональную карьеру
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Британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что хотел бы, чтобы его соотечественник Дерек Чисора завершил профессиональную карьеру.

«Не могу говорить за кого-то. Только Дерек может решить, что он будет делать. Но я бы хотел, чтобы он закончил карьеру. Может, стоит стать тренером или, может, менеджером. Он опытен. Если Чисора чего-то не знает о боксе, то, значит, это просто не стоит знать. Может быть, у него больше терпения и он сможет передать опыт молодым.

После боя я подходил к нему, хотел знать, что всё в порядке. Вы знаете, у него прекрасная семья. Порой нужно спасаться от самих себя. Ему есть ради чего жить вне бокса, почему не уйти? Он уже неплохо заработал», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

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