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Вадим Немков — о возможном бое с Анкалаевым: выйдем и будем биться!

Вадим Немков — о возможном бое с Анкалаевым: выйдем и будем биться!
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о возможном поединке с Магомедом Анкалаевым.

«Какие там проблемы, это же спорт. Если в UFC будет бой, то мне какая разница – россиянин или не россиянин. Выйдем и будем биться. Наоборот, это хорошо для российских смешанных единоборств. Два представителя России будут драться за пояс в лучшей лиге. Но пока я нахожусь в другой лиге, поэтому такой бой невозможен. Я пока стараюсь не думать об этом. Но если гипотетически такой бой дадут, я не откажусь», — передаёт слова Немкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Магомед Анкалаев в ночь на 11 декабря сразится за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе с Яном Блаховичем.

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