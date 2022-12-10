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«Не хочу лопнуть этот пузырь». Хукер объяснил, почему не хочет бой с Пимблеттом

«Не хочу лопнуть этот пузырь». Хукер объяснил, почему не хочет бой с Пимблеттом
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Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер, выступающий в лёгком весе UFC, считает, что промоушен оберегает британца Пэдди Пимблетта от сложных поединков, и объяснил, почему не хочет бой с ним.

«Думаю, Пимблетт — отличный парень. Он достаточно агрессивен в октагоне и устраивает зрелищные поединки, но будем честны — UFC оберегает его. Пока у Пэдди нет серьёзных соперников. Я бы не хотел с ним драться, потому что мне он нравится. Не хочу выставить его глупым и лопнуть этот пузырь. Просто положа руку на сердце, мне кажется, я сделаю с этим парнем всё, что захочу», — цитирует Хукера MMAFighting.

На очередном турнире по смешанным единоборствам UFC 282 Пэдди Пимблетт проведёт поединок с Джаредом Гордоном. Турнир состоится в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе.

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