«Не хочу лопнуть этот пузырь». Хукер объяснил, почему не хочет бой с Пимблеттом

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер, выступающий в лёгком весе UFC, считает, что промоушен оберегает британца Пэдди Пимблетта от сложных поединков, и объяснил, почему не хочет бой с ним.
«Думаю, Пимблетт — отличный парень. Он достаточно агрессивен в октагоне и устраивает зрелищные поединки, но будем честны — UFC оберегает его. Пока у Пэдди нет серьёзных соперников. Я бы не хотел с ним драться, потому что мне он нравится. Не хочу выставить его глупым и лопнуть этот пузырь. Просто положа руку на сердце, мне кажется, я сделаю с этим парнем всё, что захочу», — цитирует Хукера MMAFighting.
На очередном турнире по смешанным единоборствам UFC 282 Пэдди Пимблетт проведёт поединок с Джаредом Гордоном. Турнир состоится в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе.
- 10 декабря 2022
-
11:57
-
11:31
-
10:52
-
10:50
-
10:40
-
10:38
-
10:30
-
10:20
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:25
-
08:00
-
07:06
-
06:28
-
01:03
- 9 декабря 2022
-
23:53
-
23:11
-
22:28
-
22:04
-
21:32
-
20:28
-
19:42
-
19:06
-
18:25
-
18:11
-
17:35
-
16:59
-
16:56
-
16:07
-
15:22
-
14:57
-
14:46
-
14:27