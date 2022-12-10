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«Он напуган до смерти». Пакьяо — о реванше с Мейвезером

«Он напуган до смерти». Пакьяо — о реванше с Мейвезером
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Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях 43-летний Мэнни Пакьяо заявил о желании провести реванш с 45-летним непобеждённым американским боксёром Флойдом Мейвезером-младшим спустя семь лет после поражения от него в 2015 году.

«Я готов устроить с ним настоящий бой, а не шоу. Мы должны расставить все точки в умах фанатов. В первый год после поражения я был тронут, когда люди спрашивали меня: «Когда будет бой-реванш?». Они до сих пор задают вопросы о том, когда состоится реванш с Мейвезером. Но я сказал им: «Я не думаю, что Флойд снова будет драться. Он до смерти боится реванша со мной». Это сугубо моё мнение, он не захочет со мной драться», — приводит слова Пакьяо boxingnews24.

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