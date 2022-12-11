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Блахович: пояс должны были отдать Анкалаеву

Блахович: пояс должны были отдать Анкалаеву
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Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович считает, что его соперник Магомед Анкалаев заслужил звание чемпиона промоушена.

Титульный поединок между Яном Блаховичем и Магомедом Анкалаевым завершился ничьей раздельным решением судей.

«Считаю, что пояс должны были отдать Анкалаеву», — сказал Блахович после боя, прервав интервью соперника.

Ранее Ян Блахович уже был обладателем титула чемпиона после того, как победил Доминика Рейеса на турнире UFC 253. Магомед Анкалаев проводил свой первый титульный поединок в профессиональной карьере.

У Анкалаева 17 боёв в 19 поединках в профессиональных ММА, у Блаховича стало 39 боёв в смешанных единоборствах, он одержал 29 побед в них.

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