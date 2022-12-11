Топурия: UFC сделали Пимблетту рождественский подарок, отдав победу

Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия раскритиковал решение судей отдать победу Пэдди Пимблетту в соглавном бою турнира UFC 282 c Джаредом Гордоном.



Пимблетт одержал победу над Гордоном единогласным решением судей. Позже Джаред назвал это грабежом.



«UFC сделали Пимблетту рождественский подарок прямо сейчас, отдав победу. Он проиграл этот бой, и я не думаю, что кто-нибудь может со мной не согласиться. Джаред выиграл все три раунда, Пэдди не взял ни единой трёхминутки. Но к чёрту Пимблетта, я сейчас собираюсь отпраздновать свою победу», — заявил Топурия на пресс-конференции после турнира.



Сам Топурия также выступал на турнире UFC 282. Его бой с Брайсом Митчеллом прошёл в рамках основного карда и завершился победой грузинского бойца удушающим приёмом.