Топурия просит UFC организовать ему титульный бой. Он находится на 14-м месте в рейтинге
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Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия после победы в поединке с Брайсом Митчеллом на турнире UFC 282 попросил промоушен организовать ему титульный бой.
«В следующем бою я хочу подраться за титул. Либо дайте мне встретиться с Ортегой в Мадриде. Пора привезти UFC в Испанию.
Еще до выхода в октагон я знал, что я лучше него в борьбе, ударке и во всем остальном. Но план был работать в стойке, однако в конце взял его на прием просто потому, что у меня была такая возможность и я не мог ей не воспользоваться», — сказал Топурия после боя.
Топурия находится на 14-й строчке рейтинга полулегкого веса UFC. Действующим чемпионом дивизиона является представитель Австралии Александер Волкановски.
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