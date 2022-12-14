Госдеп США выступил с заявлением по поводу поездки трёх топ-бойцов UFC в Чечню

Госдепартамент США отреагировал на недавнюю поездку бывших чемпионов UFC Камару Усмана и Генри Сехудо, а также Джастина Гэтжи в Чеченскую Республику. Все трое туда приехали по приглашению главы Чечни Рамзана Кадырова.



«Госдепу известно о связях Кадырова с чеченскими бойцами UFC», — приводит сообщение Госдепа США New York Times.

«Мы повторяем, что граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто находятся в России, должны немедленно уехать. Наши рекомендации по поездкам в Российскую Федерацию остаются на уровне 4 – то есть необходимо воздержаться от путешествий. Такое решение принято из-за ряда факторов, в том числе: неспровоцированного ввода российских вооружённых сил на Украину; потенциального преследования граждан США сотрудниками службы безопасности российского правительства; риски задержания американских граждан; неуместное применение местного законодательства; ограниченные полёты в Россию и из России; а также ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в России», — приводит заявление Госдепа США MMAJunkie.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа: