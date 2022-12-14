Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Поветкин отреагировал на то, что награду «Боксёр года» по версии WBA присудили Биволу

Поветкин отреагировал на то, что награду «Боксёр года» по версии WBA присудили Биволу
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин поздравил своего соотечественника, непобеждённого боксёра Дмитрия Бивола с получением награды лучшему боксёру года. Эту награду Дмитрий получил на юбилейном, сотом конгрессе Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

«Поздравляю, чемпион», — написал в соцсетях под одним из сообщений Бивола Поветкин.

В общей сложности Дмитрий провёл 21 бой, в каждом из которых побеждал — 11 раз победы были добыты нокаутом. В последнем поединке россиянин встречался с представителем Мексики Хильберто Рамиресом, который до этого также не проигрывал. Противостояние проходило 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). Бивол победил единогласным решением судей.

Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?

Новость по теме
Бивол опубликовал фото с наградой «Боксёр года по версии WBA»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022