Поветкин отреагировал на то, что награду «Боксёр года» по версии WBA присудили Биволу
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин поздравил своего соотечественника, непобеждённого боксёра Дмитрия Бивола с получением награды лучшему боксёру года. Эту награду Дмитрий получил на юбилейном, сотом конгрессе Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
«Поздравляю, чемпион», — написал в соцсетях под одним из сообщений Бивола Поветкин.
В общей сложности Дмитрий провёл 21 бой, в каждом из которых побеждал — 11 раз победы были добыты нокаутом. В последнем поединке россиянин встречался с представителем Мексики Хильберто Рамиресом, который до этого также не проигрывал. Противостояние проходило 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). Бивол победил единогласным решением судей.
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?
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