Кормье назвал предпочтительного соперника для Топурии после победы над Митчеллом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Даниэль Кормье назвал предпочтительного соперника для грузинского проспекта полулёгкого веса (до 65 кг) Илии Топурии (13-0) после досрочной победы над американцем Брайсом Митчеллом на UFC 282.

«Как по мне, это Арнольд Аллен. Яир [Родригес] подерётся с Джошем Эмметтом за временный титул. Макс Холлоуэй пока не выступает, и он встречался с Брайаном Ортегой. И что-то мне подсказывает, что он сделает это ещё раз.

Топурия может подраться с Алленом или Ортегой. Хотя я не знаю, как обстоят дела у Ортеги на данном этапе его карьеры. В своём последнем бою он травмировал плечо… Так что я хотел бы увидеть Топурию против Аллена», – сказал Кормье в эфире ESPN.