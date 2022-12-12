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Джон Маккарти дал категоричный прогноз на возможный бой Пимблетта и Топурии

Джон Маккарти дал категоричный прогноз на возможный бой Пимблетта и Топурии
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Легендарный рефери UFC, а ныне комментатор Bellator, «Большой» Джон Маккарти высказался о потенциальном поединке между британским проспектом лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблеттом и грузином Илией Топурией, выступающим на категорию ниже.

«Есть парень из полулёгкого веса, с которым ты познакомился на медиадне, и он отправит тебя во тьму. Он заставит тебя выглядеть таким, каким ты и являешься – откровенно посредственным бойцом, у которого есть фанаты. UFC поставили тебя в соглавное событие, но ты ещё не готов к такому, сынок», – сказал Маккарти в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее в интервью Маккарти раскритиковал судейское решение в бою Пимблетта и Гордона на UFC 282.

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