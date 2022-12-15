Исмагулов: Махачев ляжет на Волкановски плитой, и Алекс поймёт, куда попал
Поделиться
Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов поделился ожиданиями от титульного поединка между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
«Полагаю, у Волкановски нет шансов. Ислам — отличный борец, а Алекс маленький и будет очень удобен Махачеву. Ислам его переведёт, ляжет на Волкановски плитой, и тогда Алекс поймёт, куда попал. Я бы понял, если выступление в 60 килограммах, но не в 70», — рассказал Исмагулов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски за титул чемпиона UFC в лёгком весе пройдёт на турнире UFC 284 в феврале 2023 года в Австралии.
У Махачева 23 победы в 24 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Волкановски выиграл 25 боёв из 26.
Новость по темеБобби Грин обвинил Махачева в употреблении допинга
Комментарии
- 15 декабря 2022
-
13:19
-
12:49
-
12:38
-
12:35
-
11:53
-
11:45
-
10:57
-
10:38
-
10:33
-
10:15
-
10:01
-
09:33
-
08:02
-
06:37
-
06:20
-
00:41
-
00:18
-
00:07
- 14 декабря 2022
-
23:38
-
23:31
-
22:53
-
22:31
-
22:07
-
21:55
-
21:08
-
20:59
-
20:20
-
19:53
-
19:10
-
18:54
-
17:55
-
17:40
-
17:20
-
16:59
-
16:50
Партнерский контент