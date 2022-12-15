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Исмагулов: Махачев ляжет на Волкановски плитой, и Алекс поймёт, куда попал

Исмагулов: Махачев ляжет на Волкановски плитой, и Алекс поймёт, куда попал
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Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов поделился ожиданиями от титульного поединка между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Полагаю, у Волкановски нет шансов. Ислам — отличный борец, а Алекс маленький и будет очень удобен Махачеву. Ислам его переведёт, ляжет на Волкановски плитой, и тогда Алекс поймёт, куда попал. Я бы понял, если выступление в 60 килограммах, но не в 70», — рассказал Исмагулов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски за титул чемпиона UFC в лёгком весе пройдёт на турнире UFC 284 в феврале 2023 года в Австралии.

У Махачева 23 победы в 24 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Волкановски выиграл 25 боёв из 26.

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