Исмагулов: Махачев ляжет на Волкановски плитой, и Алекс поймёт, куда попал

Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов поделился ожиданиями от титульного поединка между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.



«Полагаю, у Волкановски нет шансов. Ислам — отличный борец, а Алекс маленький и будет очень удобен Махачеву. Ислам его переведёт, ляжет на Волкановски плитой, и тогда Алекс поймёт, куда попал. Я бы понял, если выступление в 60 килограммах, но не в 70», — рассказал Исмагулов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».



Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски за титул чемпиона UFC в лёгком весе пройдёт на турнире UFC 284 в феврале 2023 года в Австралии.



У Махачева 23 победы в 24 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Волкановски выиграл 25 боёв из 26.

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