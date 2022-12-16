«На моём колене пропечатано твоё лицо!» Волкановски поддел Махачева
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подшутил над россиянином Исламом Махачевым.
«Эй Ислам, у тебя на поясе написано моё имя, а на моём колене пропечатано твоё лицо!» — написал Волкановски.
Напомним, Махачев является чемпионом UFC в лёгком весе с октября нынешнего года. 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби Ислам одолел представителя Бразилии Чарльза Оливейру, после чего пояс стал принадлежать ему. Сразу после победы над Оливейрой Махачев вызвал на бой Волкановски, а тот дал согласие. Их поединок состоится в феврале следующего года.
Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски:
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