Менеджер Махачева сообщил, что боец завершит подготовку к бою с Волкановски в Австралии

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева Ризван Магомедов сообщил, что боец планирует провести заключительную часть тренировочного лагеря перед боем с Алексом Волкановски в Австралии.



«Мы решили, что последний этап подготовки будет проходить в городе, где будут бои — в Перте. Вся команда вылетит туда за 20 дней до боя, чтобы пройти полную акклиматизацию, так что ничего удивительного тут не будет», — приводит слова менеджера «Матч ТВ».



Поединок между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски за титул чемпиона UFC в лёгком весе состоится 12 февраля в рамках турнира UFC 284, который пройдёт в Австралии.



В октябре Ислам Махачев выиграл у Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом промоушена в лёгком весе.

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