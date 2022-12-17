Чендлер поделился прогнозом на бой Махачева с Волкановски

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер поделился мнением о титульном поединке между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
«Я большой поклонник Волкановски, он очень хорош. Да, думаю, он меньше Ислама, но Алекс выступит лучше, чем мы ждём. Раньше он весил под 100 килограммов, пускай и играл в регби, но тело помнит.
В ударной технике Волкановски сильнее Махачева. В скорости и мощи — тоже. Если Ислам не будет укладывать Алекса с первой минуты каждого раунда, то Волкановски может вырвать победу решением судей. Я считаю, что этот бой не закончится досрочно», — приводит слова Чендлера MMAJunkie.
Поединок между Алексом Волкановски и Исламом Махачевым за титул чемпиона в лёгком весе состоится на турнире UFC 284, который пройдёт в феврале 2023 года в Австралии.
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