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Джо Галлахер: Бетербиев мог бы отправить лошадь в нокаут

Джо Галлахер: Бетербиев мог бы отправить лошадь в нокаут
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Известный тренер по боксу Джо Галлахер поделился мнением о российском непобеждённом боксёре, чемпионе мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артуре Бетербиеве.

«У Бетербиева просто невероятный джеб. Думаю, он своим ударом мог бы отправить лошадь в нокаут, но люди этим не очень сильно восхищаются. Все думают о правой руке Артура, о его любимом правом хуке. Этот удар Бетербиева нам уже доводилось видеть в его поединках с Джо Смитом и Каллумом Джонсоном», — заявил Галлахер в интервью Queensberry Promotions.

28 января в Лондоне Артур Бетербиев проведёт очередную защиту чемпионских титулов в бою с Энтони Ярдом.

Бетербиев провёл 18 поединков на профессиональном ринге и одержал 18 побед нокаутом.

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