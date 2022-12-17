«Никто не дотронется до него». Амир Хан дал прогноз на бой Фьюри и Усика

Бывший объединённый чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), британец Амир Хан высказался о потенциальном поединке между лидерами супертяжёлого веса Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, который, как ожидается, состоится в первой половине 2023 года.

«Победит ли Фьюри? Без сомнений. Он больше и сильнее. И он побьёт любого в супертяжёлом весе. Этот парень лучший. Никто не дотронется до него. Как и я говорил, все остальные находятся на другом уровне.

Тайсон особенный – вот и всё. Он может не быть в своей лучшей форме, но у него есть всё: мощь, удар и движение», – сказал боец в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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