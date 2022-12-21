«Он был бы фаворитом». Соннен сказал, кто мог бы заменить Адесанью в реванше с Перейрой
Поделиться
Двукратный претендент на титул UFC, американский ветеран Чейл Соннен считает, что австралийский экс-чемпион в среднем весе (до 84 кг) Роберт Уиттакер заслуживает боя за титул, несмотря на срыв поединка с бразильцем Пауло Костой, который должен был состояться на UFC 284 в феврале.
«Роберт Уиттакер был готов к бою, но не получил его. Я, человек, верящий в отказ, считаю, что Уиттакер победил. И я считаю, что теперь у нас есть новый бой и это Перейра против Уиттакера.
Хотя я не считаю, что Уиттакер воспользуется этой возможностью. Но если ему кто-то поможет, то он сделает шаг вперёд и сразится с Алексом… И он был бы фаворитом у букмекеров», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Комментарии
- 21 декабря 2022
-
20:11
-
20:00
-
19:56
-
18:45
-
18:01
-
16:29
-
15:28
-
15:20
-
15:07
-
15:04
-
14:44
-
14:27
-
13:22
-
13:18
-
13:14
-
13:12
-
13:07
-
12:33
-
11:48
-
11:14
-
10:58
-
10:54
-
10:47
-
10:12
-
10:07
-
00:51
-
00:05
- 20 декабря 2022
-
23:27
-
23:21
-
22:29
-
22:25
-
21:44
-
21:42
-
20:59
-
20:56
Партнерский контент