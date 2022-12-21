«Он был бы фаворитом». Соннен сказал, кто мог бы заменить Адесанью в реванше с Перейрой

Двукратный претендент на титул UFC, американский ветеран Чейл Соннен считает, что австралийский экс-чемпион в среднем весе (до 84 кг) Роберт Уиттакер заслуживает боя за титул, несмотря на срыв поединка с бразильцем Пауло Костой, который должен был состояться на UFC 284 в феврале.

«Роберт Уиттакер был готов к бою, но не получил его. Я, человек, верящий в отказ, считаю, что Уиттакер победил. И я считаю, что теперь у нас есть новый бой и это Перейра против Уиттакера.

Хотя я не считаю, что Уиттакер воспользуется этой возможностью. Но если ему кто-то поможет, то он сделает шаг вперёд и сразится с Алексом… И он был бы фаворитом у букмекеров», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.