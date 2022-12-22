Тренер Волкановски объяснил, за счёт чего его подопечный собирается победить Махачева

Тренер австралийского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски Фрэнк Хикман высказался о предстоящем поединке своего подопечного с Исламом Махачевым.
«Как у любого другого бойца, у Ислама есть свои сильные и слабые стороны. Очевидно, нам известно, в чём хорош Махачев и в чём хороши мы. В этой игре главное – навязать сопернику свою стратегию и не позволить ему использовать свою. Вот и ключ к победе.
Стили создают бои. Так как это противостояние двух разных стилей, нас ждёт отличный поединок. На мой взгляд, Алекс лучше сочетает в себе разные навыки и является более разносторонним бойцом, на это мы и будем делать ставку», — приводит слова тренера Sportskeeda.
Бой за чемпионский титул в лёгком весе состоится на турнире UFC 284 в феврале 2023 года.
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