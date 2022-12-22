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Волкановски рассказал, как готовится к бою с Махачевым

Волкановски рассказал, как готовится к бою с Махачевым
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Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски рассказал, как проводит подготовку к поединку с россиянином Исламом Махачевым. Их бой состоится в феврале следующего года.

«Я провожу тренировки, на которых действительно утомляюсь. Кроме того, во время спаррингов меня ставят в неудобные положения. Но даже когда я совсем устал, всё равно продолжаю тренироваться, и справиться со мной непросто», – сказал Волкановски на канале Майкла Биспинга в YouTube.

Напомним, в своём последнем бою Волкановски встречался с представителем США Максом Холлоуэем и одержал победу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Махачев в последнем поединке одолел бразильца Чарльза Оливейру.

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