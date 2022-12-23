Агапова показала снимок у моря в полушубке, Джоджуа отреагировала. Фото

Боец из Казахстана Мария Агапова разместила новый пост у себя в социальных сетях, где поделилась мыслями об уходящем 2022 годе. Агапова подчеркнула, что главное – окружать себя правильными людьми.
«Когда ты поднимаешься, твои друзья узнают, кто ты. Но когда ты падаешь, ты узнаёшь, кто твои друзья. Для меня этот год был больше о потерях, чем о приобретениях. Спасибо всем моим друзьям, кто как-то накормил, приютил, подвёз или помог. За этот год мне так и не удалось выйти в ресурсное состояние, чтобы отблагодарить всех моих друзей, кто помог мне. Но это я планирую сделать в следующем году. Самое главное в жизни – это окружать себя людьми, которые хотят лучшего для вас, а не от вас. За этот год я могла бы и умереть. Но по какой-то из причин я всё ещё тут. Так что хейтеры сильно не радуйтесь. Я вам ещё подерусь», — написал Агапова, показав фото у моря.
Фото: Из личного архива Марии Агаповой
Фото: Из личного архива Марии Агаповой
На публикацию Агаповой отреагировала бывший боец UFC из Грузии Лиана Джоджуа.
«Я буду звать тебя мамид в этой шубке», — написала Джоджуа в комментариях.
Лиана Джоджуа оказалась недовольна силой своего удара:
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