Месть не состоялась. Агапова быстро вымоталась и сдалась во втором раунде

В ночь с 5 на 6 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC 272, который возглавляет поединок между заклятыми врагами Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем, которые когда-то близко дружили. В предварительном карде была не менее интригующая дуэль между бывшими подругами Мариной Мороз из Украины и Марией Агаповой из Казахстана.

У них давняя история взаимоотношений, на которую Мороз пролила свет, обвинив Агапову во многих грехах. Коротко, Железная Леди (прозвище Мороз — Прим. «Чемпионата») утверждала, что её бывшая подруга злоупотребляла наркотиками, разбивала машины, имела проблемы с законом и деньгами. А также она конфликтовала с бойцами American Top Team и угрожала беременной жене одного из бойцов.

Затем на сцену вышел менеджер Агаповой, Александр Ромашов, разобравший и уничтоживший каждый аргумент украинки. После чего сама Мария опровергла все обвинения в её адрес. Разумеется, казахстанская спортсменка желала отомстить за нанесённый ей репутационный ущерб. И UFC пошёл навстречу и организовал бой мечты для Агаповой после её триумфа в октябре.

Статистика Агаповой в UFC — 2-1, а у Мороз — 5-3, но украинка не выступала в октагоне с марта 2020 года из-за травм. Именно они стали причиной срывов их встречи. Но сейчас ничего не помешало этому поединку, хотя Мария выражала опасения, что всё может опять сорваться.

Тем не менее бой начался не по сценарию Агаповой. Мороз поджимала свою визави к сетке, куда в конечном счете и прижала. Сначала казахстанская спортсменка хорошо отбивалась ударами с локтя по корпусу. Но украинка выдержала этот натиск и совершила тейкдаун. В партере Марине сходу удалось выйти на удушающий приём. Агаповой в прямом смысле этого слова пришлось выживать при таких обстоятельствах.

И она выжила, вырвавшись из удушающего захвата. Но на это она затратила около двух минут. Хотя Мороз просто так не выпускала свою соперницу и попыталась следом провести болевой на руку. Безуспешно. Однако за последнюю минуту раунда Агапова никак не смогла развить успех, оставшись прижатой к сетке. Всё ограничилось ударами в клинче. Таким образом, первая треть боя ушла к украинской спортсменке.

К началу второго раунда Мария тяжело дышала, чем Мороз грамотно воспользовалась. Она сократила дистанцию через серию ударов и вернулась в свою стихию, клинч. Хотя Агапова пыталась работать в клинче, где била по корпусу соперницы. Но захват украинки был слишком крепким. Да и удары казахстанской девушки-бойца были вялыми и не представляли угрозы сопернице. Потому Железной Леди не составило особого труда стянуть Агапову вниз.

В партере украинка сначала обстреливала свою соперницу, после чего вышла на удушающий. Агапова выбралась из неудобного положения, как показалось. Но это позволило Мороз выйти в фулл-маунт, откуда она продолжила осыпать градом ударов. Из-за чего Мария выкрутилась до такой степени, что опять отдала спину. Это стало, если не роковой ошибкой, то подарком для Железной Леди, которая не упустила своего, выйдя на свой третий удушающий приём. На этот раз Агапова капитулировала, похлопав в знак сдачи.

Вендетта не состоялась. Наговорившая много сплетен Мороз одержала яркую и очень уверенную победу. Этот триумф стал третьим подряд для украинки и первым досрочным спустя 7 лет. Агапову снова подвело кардио, из-за чего она выдохлась за один раунд. В итоге рекорд Марины Мороз в UFC составляет 6-3, а у Марии Агаповой — 2-2.