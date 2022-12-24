«Пришлось преподать ему урок». Волкановски рассказал о приглашении самбиста в команду

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски рассказал о приглашении профессионального самбиста в команду для подготовки к поединку с Исламом Махачевым.



«Мы пригласили самбиста в тренировочный лагерь. Он вёл себя неуважительно во время разговоров, так что мы его приглашаем в зал, только если хотим преподать урок. Обычно я себя так не веду, но он пришёл и рассказывал нам, что нужно делать. Я быстро ему показал, что ничего нам не нужно. Обычно я себя так не веду, но я хотел доказать ему кое-что», — рассказал Волкановски в эфире подкаста Майкла Биспинга.



Титульный поединок между Алексом Волкановски и Исламом Махачевым состоится в ночь на 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284 в Австралии.

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