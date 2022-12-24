Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Пришлось преподать ему урок». Волкановски рассказал о приглашении самбиста в команду

«Пришлось преподать ему урок». Волкановски рассказал о приглашении самбиста в команду
Комментарии

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски рассказал о приглашении профессионального самбиста в команду для подготовки к поединку с Исламом Махачевым.

«Мы пригласили самбиста в тренировочный лагерь. Он вёл себя неуважительно во время разговоров, так что мы его приглашаем в зал, только если хотим преподать урок. Обычно я себя так не веду, но он пришёл и рассказывал нам, что нужно делать. Я быстро ему показал, что ничего нам не нужно. Обычно я себя так не веду, но я хотел доказать ему кое-что», — рассказал Волкановски в эфире подкаста Майкла Биспинга.

Титульный поединок между Алексом Волкановски и Исламом Махачевым состоится в ночь на 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284 в Австралии.

Новость по теме
Волкановски рассказал, чего ждёт от Махачева в очном поединке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022