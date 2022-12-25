Шара Буллет отреагировал на сообщение Али Абдель-Азиза о подписании соглашения
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, отреагировал на сообщение Али Абдель-Азиза о подписании с ним менеджерского соглашения.
«Будьте готовы. Скоро вы увидите нечто действительно особенное. Шара Буллет, 17-0. Новая кровь!» — написал Али Абдель-Азиз в своих социальных сетях.
«Вперёд на полной скорости, брат! Газу!» — ответил Шара Буллет.
В своём последнем поединке, который состоялся 11 декабря, Шара Буллет за восемь секунд нокаутировал индийского бойца Кушала Вьяса. Чуть ранее, на турнире RCC 13 в Екатеринбурге, россиянин победил своего соотечественника Михаила Рагозина единогласным решением судей.
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