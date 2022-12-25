«Клоун». Бенавидес высмеял желание Чарло подраться с Биволом

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес, в прошлом спарринговавший с Дмитрием Биволом, высмеял желание своего соотечественника Джермалла Чарло подраться с российским боксёром.
«Единственная чёртова вещь, которой ему не хватает, — это красный нос. Он выглядит как разгуливающий вокруг арены клоун. Мне кажется, он думает, что попал в цирк. Он не сможет победить никого даже в суперсреднем весе. Почему вы уверены, что он может кого-то одолеть в полутяжёлом дивизионе?» — сказал Бенавидес в интервью Fight Hub TV.
Дмитрий Бивол является непобеждённым боксёром. В его профессиональной карьере 21 бой. У Джермалла Чарло на счету 32 поединка, в которых он также не потерпел ни одного поражения.
Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами.
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