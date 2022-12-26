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Чейл Соннен назвал «камбэк года» в UFC

Чейл Соннен назвал «камбэк года» в UFC
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Двукратный претендент на титул UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен назвал, по его мнению, «камбэк года» в организации за уходящий год.

«Это бой [Иржи] Прохазки против Гловера [Тейшейры]. Я задумался о том, насколько великолепен был тот бой… Сколько раз казалось, что он вот-вот будет остановлен? И тот факт, что Гловер был в 30 секундах от того, чтобы защитить звание чемпиона мира… Я считаю, что Прохазка должен был получить большее признание. Я увидел навыки и мужество», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Напомним, бой Иржи Прохазки и Гловера Тейшейры состоялся в июне на турнире UFC 275 в Сингапуре. Чешский боец победил удушающим приёмом в пятом раунде, став новым чемпионом в полутяжёлом весе (до 93 кг).

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