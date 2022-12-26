Алекс Волкановски признан лучшим бойцом 2022 года в UFC

Американский бойцовский промоушен UFC подвёл ежегодные итоги, определив победителей в ряде номинаций.

Так, лучшим бойцом 2022 года стал лидер рейтинга pound-for-pound и действующий обладатель титула организации в лёгком весе (до 65 кг), австралиец Алекс Волкановски (25-1).

В уходящем году 34-летний Волкановски выступил дважды. В апреле на UFC 273 он не оставил шансов южнокорейскому бойцу Чен Сон Джону, досрочно остановив его в четвёртом раунде, а в июле на UFC 276 поставил точку в трилогии с американцем Максом Холлоуэем, победив его единогласным решением.

В октябре на UFC 280 Волкановски выступил в качестве резервного бойца в титульном поединке между легковесами Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым. С последним он сразится 12 февраля на UFC 284 в Перте (Австралия).