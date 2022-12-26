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«У него неплохая защита». Российский боксёр Юн — о бое Бетербиева против Ярда

«У него неплохая защита». Российский боксёр Юн — о бое Бетербиева против Ярда
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Российский боксёр Дмитрий Юн высказался о поединке между своим соотечественником непобеждённым боксёром Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом. Он должен состояться в конце января следующего года.

«Я думаю, он также отлетит от Артура Бетербиева, потому что мы все знаем, что Артур бьёт очень плотно и жёстко. Мне кажется, что Энтони будет избегать обмена с ним, потому что у него неплохая защита. Но Артур тоже не подарок — он навяжет свой бокс и всё равно донесёт свой пушечный удар. Поэтому я думаю, что Бетербиев победит нокаутом в середине боя — где-то с четвёртого по восьмой раунд», — сказал Юн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв:

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