Джош Эмметт назвал двух лучших бойцов в истории ММА. Это американец и россиянин

Американский боец UFC Джош Эмметт, выступающий в полулёгком дивизионе, поделился мнением о лучшем бойце в истории смешанных единоборств.
«Лучший за всю историю ММА? Даже не знаю, даже не знаю. Наверное, я выберу Хабиба. Этот парень ни разу не проигрывал, был чемпионом в лёгком весе. Он ушёл непобеждённым. Так что я назову его и ещё Джона Джонса. Думаю, никто не будет спорить. У Джонса потрясающая статистика, хотя и была одна досадная ошибка. Джон Джонс и Хабиб — величайшие бойцы всех времён», — сказал Эмметт на канале Helen Yee Sports в YouTube.
Хабиб за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. В активе Джонса 28 боёв (26 побед, одно поражение, один бой признан несостоявшимся).
Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок:
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