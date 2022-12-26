Джош Эмметт назвал двух лучших бойцов в истории ММА. Это американец и россиянин

Американский боец UFC Джош Эмметт, выступающий в полулёгком дивизионе, поделился мнением о лучшем бойце в истории смешанных единоборств.



«Лучший за всю историю ММА? Даже не знаю, даже не знаю. Наверное, я выберу Хабиба. Этот парень ни разу не проигрывал, был чемпионом в лёгком весе. Он ушёл непобеждённым. Так что я назову его и ещё Джона Джонса. Думаю, никто не будет спорить. У Джонса потрясающая статистика, хотя и была одна досадная ошибка. Джон Джонс и Хабиб — величайшие бойцы всех времён», — сказал Эмметт на канале Helen Yee Sports в YouTube.

Хабиб за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. В активе Джонса 28 боёв (26 побед, одно поражение, один бой признан несостоявшимся).

Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок: